أمانة جدة تستضيف الاجتماع الـ9 لمجلس الأمناء

جدة : البلاد

استضافت أمانة محافظة جدة ، الاجتماع التاسع ، لمجلس الأمناء والمحافظات ووكلاء الوزارة ومدراء العموم ، بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي ، ومعالي مساعد الوزير ، وأصحاب المعالي أمناء المناطق ، ووكلاء الوزارة ، وذلك بمركز الملك عبد العزيز الثقافي بأبرق الرغامة في جدة .

واستعرض الاجتماع الذي يُعقد بشكلٍ دوري الكثير من الأعمال والمهام والموضوعات المدرجة على جدول أعماله والتي كان من أبرزها قرار مجلس الوزراء المعني بمزاولة الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة ، وآلية تطبيقه بما ينعكس بشكل إيجابي على الجوانب الاقتصادية ، والاجتماعية ، والخدمية ، بالإضافة لمناقشة سير الأعمال والمشاريع الاستراتيجية حاضراً ومستقبلاً .

كما يناقش الاجتماع رحلة اعتماد المخططات خلال 60 يوماً ، وخطة أمانة العاصمة المقدسة لموسم حج هذا العام 1440هـ ، بالإضافة لمحاور أخرى مختلفة من أبرزها الخطة الاستراتيجية للقطاع البلدي ، والألية المشتركة بين وزارة الإسكان والمديرية العامة للدفاع المدني والأمانة ، من أجل تقديم الخدمات ، ورفع درجة الكفاءة والإستفادة القصوى من خط الطوارئ الساخن 940 الذي يعمل طوال الـ 24 ساعة للطوارئ والإستجابة السريعة .