وزير الصحة: سنتعامل بحزم مع أي إساءة لممارس صحي

جدة : البلاد

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، على أن الوزارة ستتعامل بحزم مع أي إساءة لممارس صحي، مشدداً على أنها لا تقبل بالإساءة للمريض.

وذكر الوزير في تغريدة عبر حسابه في تويتر اليوم الخميس: “سوف نتعامل بحزم مع أي إساءة لممارس صحي، وكذلك لا نقبل بأي إساءة لمريض، وأضاف: “أرجو المشاركة بتقديم بلاغ على 937 بأي ملاحظة، وهذا يساعدنا في تطوير عملنا، وسوف نتابعها باهتمام”.

وكانت وزارة الصحة، قد وجهت بالتحقيق بشكل عاجل عن الفيديو الذي حدث صباح اليوم بين الممرضة وأخصائي الأشعة في مستشفى محايل العام، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بذلك، مؤكدةً أن ذلك يأتي حرصًا على حفظ حقوق الممارسين الصحيين وسلامتهم.