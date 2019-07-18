توافق على جدوى الربط الكهربائي الخليجي بأوروبا عبر الأردن ومصر

عمّان : واس

اتفقت الأردن ومصر وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، على تشكيل لجنة فنية مشتركة وتحديد أطر زمنية وصياغة مذكرة تفاهم تؤطر أسس تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين شبكة الكهرباء الخليجية وأوروبا عبر الأردن ومصر.

جاء ذلك خلال اجتماعات عقدت اليوم في العاصمة الأردنية عمان، شارك بها وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء الدكتور نايف بن محمد العبادي، ومسؤولين في قطاع الطاقة في الأردن وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر، تناولت مشروع الربط الكهربائي بين شبكة الكهرباء الخليجية بأوروبا عبر الأردن ومصر.

وأكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية المهندسة هالة زواتي خلال الاجتماع، أهمية المشروع في تعزيز استقرارية النظام الكهربائي العربي وتحقيق التكامل الطاقي، واصفة المشروع بأنه يشكل نواة لسوق الكهرباء العربي “السوق العربية المشتركة للكهرباء”، القائمة على مبدأ تشغيل الأنظمة الكهربائية بطريقة تنافسية تغطي جميع الدول العربية.

وأشادت الوزيرة الأردنية، بالتعاون القائم بين الأردن ودول مجلس التعاون ومصر في ترسيخ تعاون عربي يخدم مصالح الشعوب العربية من خلال كتلة طاقية مؤثرة على مستوى المنطقة والعالم.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء بالبحرين رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الخليجي الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة، أهمية اجتماعات عمان لتعزيز فرص تحقيق مشروع الربط الخليجي – الأردني – المصري ما يحقق الاستقرار لأنظمة الكهرباء العربية ويخدم مصالح شعوب المنطقة.

وقال إن المشاركين اتفقوا على أن يقوم استشاري عالمي بدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع الذي يهدف للاستفادة من حوالي 60 الف ميغاواط كهرباء في دول مجلس التعاون وحوالي 50 الف ميغاواط في مصر لخدمة المستهلك العربي.

بدورها، وصفت رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندسة صباح مشالي، مشروع الربط بأنه فرصة تاريخية لتعزيز الربط مع دول مجلس التعاون وتعزيز الربط القائم مع الأردن، مؤكدة دعم بلادها للمشروع.

وشارك في الاجتماعات، مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية المهندس امجد الرواشدة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندسة صباح مشالي، ووكيل وزارة الكهرباء في الكويت محمد بوشهري، ورئيس الكهرباء والماء في سلطنة عمان محمد المحروقي ، والرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي احمد الابراهيم، ونائب الرئيس التنفيذي للهيئة محمد الشيخ ، وسكرتير رئيس المجلس ناصر الرويلي.