تعرف على حقيقة انفصال الفنانة أحلام عن زوجها

كتبت _ أمنية رشاد

#انفصال_أحلام_عن _زوجها تصدر هاشتاقمواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم الخميس ،وتفاعل معه الكثير من المغردين ومرتادي مواقع التواصل من محبي الفنانة الإماراتية أحلام

يشار إلي أنه ليست المرة الأولي التي تصدر فيها شائعة انفصال الفنانة أحلام عن زوجها مبارك الهاجري،حيث صدرت هذه الشائعة في يوليو من العام الماضي وانتشر هاشتاق #طلاق_الفنانة_أحلام الذي وصل إلى الترند في موقع تويتر، وذلك بعد أيام من نجاح حفلتها الكبيرة في مهرجان “موازين” في المغرب التي لاقت نجاحا كبيرا.

تأتي هذة الشائعة بعد خضوع الفنانة أحلام لجلسة تصوير جديدة وظهرت بإطلالة أنيقة للغاية وفي شكل جديد مميز.

وقامت الفنانة أحلام بالرد علي هذة الشائعة من خلال بث مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”ظهرت فيه مع زوجها مبارك الهاجري.

وظهر في مقطع الفيديو الملحن السعودي ناصر الصالح، إذ كان يقوم بتدريب نجل أحلام “فاهد”، على العزف على آلة العود وفي الخلفية سُمعت إحدى أغاني ناصر الصالح القديمة.

جدير بالذكر أن أحلام، تستعد لإحياء حفل افتتاح مهرجان سودة عسير بالمملكة العربية السعودية، يوم الـ 13 من أغسطس المقبل، وذلك على مسرح طلال مدّاح في قرية المفتاحة بمدينة أبها بالمملكة العربية.