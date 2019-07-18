الاتفاق على مشارف التعاقد مع نجم “كأس إفريقيا”

الاتفاق وصفقة قوية من نسور قرطاج..

قالت تقارير صحفية فرنسية إن الدولي التونسي نعيم السليتي، يقترب من الانتقال إلى نادي الاتفاق خلال الميركاتو الحالي.

وبحسب ما نشرته يومية “ليكيب” الفرنسية، فإن الجناح البالغ من العمر 26 عامًا، يقترب من مغادرة ناديه ديجون.

وينشط السليتي مع ديجون منذ الموسم الماضي، عندما وفد إليه من ليل في صفقة بلغت قيمتها المادية نحو 2 مليون يورو.

الصحيفة الفرنسية واسعة الانتشار أكدت إن إدارة الاتفاق ستقيم قنوات الاتصال الرسمية مع ديجون خلال الأيام القادمة.

وساهم السليتي في وصول تونس إلى نصف نهائي كأس إفريقيا، قبل الخسارة أمام نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث.

ويريد النادي السعودي إنهاء الصفقة الثالثة من النادي الفرنسي في هذا الميركاتو بعدما ضم لاعبين إثنين قبلًا.

وتعاقد الاتفاق مع الظهير الأيسر التونسي أسامة الحدادي بالمجان، إضافة إلى المدافع سيدريك يامبيري بالمجان أيضًا.

يرتبط السليتي بعقد مع ناديه حتى صيف 2022، وسجل 10 أهداف وصنع مثلهم خلال 24 مباراة الموسم الماضي بكل البطولات.

وتبلغ القيمة السوقية لنعيم السليتي 7 ملايين يورو، وعلى ما يبدو فإن الفجوة في السعر المقدم من الاتفاق وما يطلبه ديجون بدأت في التقلص.