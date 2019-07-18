إطلاق مهرجان ” عالم تركوازي ” في رابغ

البلاد_رابع

أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ اليوم الخميس، عن إطلاقها فعاليات ومهرجان “عالم تركوازي” على شواطئ البحر الأحمر، وذلك خلال الفترة من 18 يوليو حتى 31 أغسطس 2019 م .

وسيشهد المهرجان العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية المتنوعة التي تلبي متطلبات وتطلعات زوار المدينة الاقتصادية من مختلف الشرائح وسكانها والعاملين بها، خاصة الباحثين عن الترفيه والاسترخاء والاستجمام في بيئة عصرية متكاملة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد بن إبراهيم لنجاوي، أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تعيش مرحلة نمو متسارعة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، ويأتي من ضمنها قطاعي جودة الحياة والسياحة والترفيه

مشيراً إلى أن المدينة الاقتصادية تعد اليوم وجهة رائدة لتنظيم واستضافة أكبر الفعاليات والمناسبات نظراً لما تملكه من إمكانيات لوجستية وبنية تحتية متقدمة، فضلاً عن المرافق الترفيهية والاجتماعية والرياضية عالمية المعايير، وبرامج جودة حياة متكاملة للعيش بأسلوب حياة مميز وفريد يتمتع ساكنيه بالشواطئ الخلابة الممتدة على ساحل البحر .

وذلك إسهاماً من المدينة الاقتصادية في خلق عالم من الرفاهية في قلب الوطن.

وبين لنجاوي أن تصميم فعاليات ومهرجان ” عالم تركوازي ” كمصدر للإلهام وترجمة تفاعلية لهوية المدينة الاقتصادية الجديدة ” عالم ثاني “، ليوفر تجربة استثنائية تسهم في تحقيق الرفاهية لكل أفراد العائلة لقضاء أجمل الأوقات بإطلالة تركوازية خلابة ومباشرة على شاطيء البحر الأحمر، تتضمن عروض وفعاليات ترفيهية مختلفة على ممشى الشاطيء، والأنشطة البحرية التابعة لشاطئ ” يام “، ونادي اليخوت والرياضات البحرية ” البيلسان مارينا “

كذلك الألعاب المائية العائمة (أكوا فن)، وصالة السينما رباعية الأبعاد (كي- ماكس) وحلبة جمان كارتنج وغيرها.