لماذا اختار «كاف» فيكتور جوميز لتحكيم نهائى «كان 2019»؟

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، رسميا على الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز لإدارة المباراة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي الجزائر والسنغال الجمعة المقبل بإستاد القاهرة، في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

السبب وراء اختيار الحكم، كما توصلت “البلاد”، أن الحكم ينتمى لجنوب القارة السمراء، بينما الجزائر تنتمى لمنطقة “الشمال”، والسنغال تقع بمنطقة “الغرب”، كذلك يتمتع الحكم الجنوبى أفريقي بالقدرات الفنية والبدنية الجيدة مع إدارته للعديد من المباريات المهمة طوال السنوات الماضية.

منتخب الجزائر صعد إلى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة فى تاريخه بعد فوزه على نيجيريا بهدفين مقابل هدف واحد فى المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة ضمن منافسات الدور نصف النهائى.

وسجل لمنتخب الجزائر المدافع النيجيرى ويليام إيكونج فى مرماه عن طريق الخطأ في الدقيقة 40، ورياض محرز فى الوقت بدل الضائع، بينما أحرز لمنتخب نيجيريا أوديون إيجالو في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.

فى حين تغلب منتخب السنغال على تونس بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما بملعب “الدفاع الجوى”، ضمن منافسات الدور نصف النهائى.