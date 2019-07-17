“الغذاء والدواء” تطلق برنامجاً لتقييم المنشآت الغذائية

جدة : البلاد

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء “برنامج تقييم”، لتقييم المنشآت الغذائية في المملكة، إضافة إلى دعمها لبرامج السلامة في مصانع الأغذية ومصانع المياه المعبأة والثلج والعاملين بها، وذلك في إطار خطتها الإستراتيجية للفترة (2018-2023م).

ويقوم البرنامج على تصنيف المنشآت الغذائية إلى درجات تبعاً لالتزام المنشأة باشتراطات سلامة الغذاء، كما يسهم البرنامج في زيادة الصادرات غير النفطية في المملكة من خلال عملية التسويق للمنتجات الغذائية المحلية خارجياً بالتصدير عبر المسار السريع.

ويهدف البرنامج الذي ينطلق في الربع الأخير من عام 2019م إلى تقليل الممارسات الخاطئة داخل المنشآت الغذائية، التي من شأنها التأثير على صحة المستهلك، إضافةً إلى تشجيع وتحفيز المصانع الغذائية للعمل على تحسين وتطوير أدائها، كما تسهم في رفع مستوى التنافسية بين المنشآت وتعزيز سمعة وجودة المنتج المحلي داخل المملكة وخارجها، إضافةً إلى زيادة ثقة المستهلك وضمان سلامة غذائه، فضلاً عن تطبيق مبدأ الشفافية في التعامل وتقييم الوضع العام للمصانع الغذائية بالمملكة.

واعتمدت الهيئة العامة للغذاء والدواء في تصنيف المنشآت الغذائية على أربع فئات، إذ يرمز الحرف( A +) إلى الدرجة (95– 100) وتدل على تطبيق (مميز) لالتزام المنشأة بالاشتراطات الصحية واشتراطات الهيئة، والحرف (A) يعبر عن الدرجة (91– 94) وتدل على تطبيق (ممتاز) لالتزام المنشأة، فيما يرمز الحرف (B) إلى الدرجة (81- 90) وتدل على تطبيق (جيد جداً) لالتزام المنشأة، و الحرف (C) يعبر عن الدرجة (71– 80) وتدل على تطبيق (جيد) لالتزام المنشأة بالاشتراطات الصحية واشتراطات الهيئة، بينما المنشآت الغذائية التي تحصل على تقييم أقل من 70 درجة تكون مُعرضة لإيقاف أحد خطوط الإنتاج أو الإغلاق حسب طبيعة المخالفات المرصودة.