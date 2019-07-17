الأخضر في المجموعة الرابعة من تصفيات المونديال و”آسيا”

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سحبت اليوم الأربعاء، قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023، في مقر الاتحاد الآسيوي في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وحل المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة بجانب كلاً من منتخبات أوزبكستان وفلسطين و اليمن وسنغافورة.

ويشارك في هذه المرحلة 40 منتخبًا سيتم توزيعها على 8 مجموعات تضم كل مجموعة 5 منتخبات، تتنافس بنظام الدوري من مرحلتين، وتجرى منافسات هذا الدور خلال الفترة 5 سبتمبر المقبل حتى 9 يونيو للعام 2020، ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات من الحاصلين على المركز الثاني إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور النهائي من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.