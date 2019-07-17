الأخيره

أجمل طفلين توأم من أصحاب متلازمة داون يتناولان الإفطار

امنية رشادaccess_time14 / ذو القعدة / 1440 هـ      17 يوليو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

كتبت _ أمنية رشاد

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مقطعا مثيرا للجدل لفيديو لاثنين من التوائم أصحاب متلازمة داون ،وهما يتناولان وجبة الإفطار،لاقى المقطع رواجا كبيرا بين مستخدمي الموقع وعبروا عن مدى إعجابهم به.

حصل الفيديو علي نحو 7100 تعليق ، و161 الف علامة إعجاب ،ونحو 13 ألف مشاركة ،وحوالي مليون و800 ألف مشاهدة .

يشار إلي أن متلازمة داون (Down syndrome) أو المغولية هي مجموعة من الصفات الجسدية والنفسية الناتجة عن مشكلة في الجينات تحدث في مرحلة مبكرة ما قبل الولادة. يكون الأولاد الذين يعانون من متلازمة داون (المغولية) ذوي ملامح مميزة في الوجه، شكلهم الجانبي (بروفيل) مسطح والرقبة قصيرة.

omneia rashad

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