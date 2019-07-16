كفوري يطرب جمهوره بـ”مين حبيبي أنا” في جدة

جدة – خالد بن مرضاح

أعاد الفنان وائل كفوري ، محبي الطرب إلى فترة التسعينات من القرن الماضي، حيث شدا لهم بأغنيات “إرشيفية” تفاعل معها جمهور فعاليات موسم جدة وذلك في الصالة المغطاة في مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة”.



وقدّم وائل كفوري خلال الحفل أجمل أغنياته من أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات، فردّد الحضور معه الكلمات، وأطرب ليل جدة بواحدة من أجمل أمسيات “الموسم وفي كلمته توجه وائل إلى جمهوره وقال على المسرح ” أحيكم مساء الخير”.

وغنى بداية بـ”ما رجعت” التي تفاعل معها الجمهور بشكل ملفت، وبعد ذلك واصل النجم اللبناني تقديم وصلاته الغنائية وسط تفاعل وترديد للأغاني من الجمهور المتواجد بكثافة، وتوالى بعد ذلك في تقديم أروع أغانية من ألبومة الجديد وعدد من أغانية القديمة.

وقدم النجم اللبناني أغنية “مين حبيبي أنا”، التي كان لها دور في انتشاره، إذ شهدت تفاعلا كبيرا وترديد لكلمات الأغنية من الجماهير.

تجدر الإشارة إلى أن وائل كفوري طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة “استشبهت فيكي”، وهي من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس وتوزيع داني حلو.