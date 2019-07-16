صيادون يمنيون يجددون رفضهم لوجود الإيرانية “سافيز” بالمياه الإقليمية

عـدن : متابعات

نفذ صيادون يمنيون اليوم وقفة احتجاجية ثانية في عرض البحر الأحمر، جددوا خلالها رفضهم لوجود السفينة الإيرانية “سافيز” في المياه الإقليمية.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية : إن الصيادين ناشدوا في بيان لهم الحكومة اليمنية وقيادة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذهم من تلك السفينة، مؤكدين استمرار تهديد السفينة الإيرانية لحياة ومعيشة الصيادين.

ولفت الصيادون الانتباه إلى ما تسببت به السفينة بمقتل عدد من الصيادين اليمنين، وتعطيل نشاط 30 ألف صياد آخرين، وحرمان مئات الآلاف من الأسر من مصدر دخلها الوحيد “مهنة الصيد”، كون السفينة “سافيز” تعد مصدراً للألغام التي تقوم عناصر ميليشيا الحوثي الموالية لإيران بزراعتها على طول الساحل الغربي لليمن وانتشار الألغام البحرية والقوارب المفخخة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم حِدة الأوضاع الإنسانية في المحافظات الساحلية.

وقال الصيادون: “إنهم شاهدوا سفينة إيرانية أخرى يُشتبه بأنها عسكرية بجوار “سافيز” تقوم بتفريغ عدد من الصناديق في قوارب تنقلها للسفينة “سافيز” مما يعطي دلالات بأن “سافيز” تستغل وجودها في مياه البحر الأحمر لعمليات تهريب الأسلحة ودعم ميليشيا الحوثي.