رواد موسم العروس يسهرون على إيقاع اللؤلؤة السحرية

جدة ـ مهند قحطان

يختلف قراصنة الألعاب النارية في موسم جدة، عن القراصنة في الروايات والأساطير والذين يتسمون بالغلطة، ويحملون في حنايا أنفسهم، حقدا بملوحة ماء البحر، إذ أن موسم جدة يستضيف يوميا عروض ” القراصنة واللؤلؤ “في شاطيء أبحر وتتسم الأنشطة المقدمة من قبل القراصنة بعروض الألعاب النارية المثيرة، والتي تحكي قصة صياد شجاع وجد لؤلؤة غامضة،

ولكن لسوء حظه قام مجموعة من القراصنة بإعتراض طريقه متطلعين لسرقة اللؤلؤة،و لم يتمكن الصياد من الهرب لضخامة سفينتهم، وتمكنوا من السطو على اللؤلؤة، تاركين الصياد خلفهم وحيدا في عرض البحر، الا أن القراصنة، على السفينة بدأو يشعرون بقوة سحرية، خارقة جعلتهم يطيرو نحو النجوم وفقا للإسطورة ، وبعدها تبدأ معركة نارية حامية الوطيس، وتسقط اللؤلؤة في اعماق البحر وينتصر الصياد.

يذكر أن عروض اللؤلؤة السحرية سبق وان طافت في خمس مدن حول العالم وكان اطول عرض ١٧ دقيقة، ولكن في موسم جدة أضيفت إليه المزيد من المتعة وتم الدمج بين الإثارة والمغامرة.