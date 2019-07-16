رئيس الهلال يطير إلى الإمارات لحسم أمر عموري

يسافر رئيس الهلال فهد بن نافل خلال الساعات القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل تحديد موقف النادي من التجديد للاعب عموري.

عقد اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا ينتهي مع الهلال الشهر القادم، وسط حالة من تضارب الأنباء حول استمراره بالنادي.

ونشط عموري في صفوف الهلال الموسم الماضي مُعارًا من العين الإماراتي، لكنه أصيب بقطع في الرباط الصليبي في طليعة الموسم.

وخاض فقط 6 مباريات طيلة الموسم، وتنامت فكرة الاستغناء عن اللاعب نظرًا كونها الإصابة الثالثة بالصليبي في مسيرته.

في البداية تنامت فكرة الاستغناء عن اللاعب وإرجاعه مرة أخرى إلى العين حيث تم استبعاده من المعسكر الإعدادي في النمسا.

بيد أن تلاحق الأيام أظهرت نية لدى الإدارة في التريث والوقوف على مدى إصابته لتحديد الموقف النهائي، حيث انضم للمعسكر.

وقال الإعلامي حمد الصويلحي عبر تغريدة في تويتر، عن أمر التجديد لعموري..

“رئيس الهلال فهد بن نافل يغادر فجر غد الثلاثاء إلى دبي للاجتماع بوكيل أعمال عموري للتفاوض وبحث ملف تجديد عقده”.

ومن المنتظر أن يتم البت في حالة اللاعب الصحية ومدى ملائمته للتجديد، وهو ما سيحدده بن نافل في الأيام القادمة.

وكان عموري قد أتم سلسلة من الفحوصات الطبية بمدينة برشلونة الإسبانية، قبل العودة إلى استكمال الفحوصات في دبي.