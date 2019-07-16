الرياضة

الهلال وقصة تجديد عموري .. مسألة شائكة

رئيس الهلال يطير إلى الإمارات لحسم أمر عموري

محمد ابو الوفاaccess_time13 / ذو القعدة / 1440 هـ      16 يوليو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق
عموري

يسافر رئيس الهلال فهد بن نافل خلال الساعات القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل تحديد موقف النادي من التجديد للاعب عموري.

عقد اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا ينتهي مع الهلال الشهر القادم، وسط حالة من تضارب الأنباء حول استمراره بالنادي.

ونشط عموري في صفوف الهلال الموسم الماضي مُعارًا من العين الإماراتي، لكنه أصيب بقطع في الرباط الصليبي في طليعة الموسم.

وخاض فقط 6 مباريات طيلة الموسم، وتنامت فكرة الاستغناء عن اللاعب نظرًا كونها الإصابة الثالثة بالصليبي في مسيرته.

في البداية تنامت فكرة الاستغناء عن اللاعب وإرجاعه مرة أخرى إلى العين حيث تم استبعاده من المعسكر الإعدادي في النمسا.

بيد أن تلاحق الأيام أظهرت نية لدى الإدارة في التريث والوقوف على مدى إصابته لتحديد الموقف النهائي، حيث انضم للمعسكر.

وقال الإعلامي حمد الصويلحي عبر تغريدة في تويتر، عن أمر التجديد لعموري..

“رئيس الهلال فهد بن نافل يغادر فجر غد الثلاثاء إلى دبي للاجتماع بوكيل أعمال عموري للتفاوض وبحث ملف تجديد عقده”.

ومن المنتظر أن يتم البت في حالة اللاعب الصحية ومدى ملائمته للتجديد، وهو ما سيحدده بن نافل في الأيام القادمة.

وكان عموري قد أتم سلسلة من الفحوصات الطبية بمدينة برشلونة الإسبانية، قبل العودة إلى استكمال الفحوصات في دبي.

m.abo.elwafa

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