خطوبة_حلا_الترك يشعل تويتر .. ماذا قال المغردون

مغردون : هذي اتخطبت وبدها تتزوج وأنا للحين اتفرج علي “سبيس تون”

أمنية رشاد

لم تكن تعلم تلك الطفلة إنها بمشاركتها في مجرد برنامج مسابقات للمواهب”ستار صغار” انها ستصبح يوما مثار اهتمام الكثيرين من متابعي موقع التواصل الاجتماعي تويتر ،حيث يتنظر الكثيرين عن كثب آخر مستجدات حلا الترك

حيث أثار خبر خطبة الفنانة البحرينية حلا الترك جدلا واسعا علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر في الساعات القليلة الماضية من صباح اليوم ،بتصدر “هاشتاغ”#خطوبة_حلا_الترك ، بسبب صغر سنها ،حيث إنها لم تتجاوز الثامنة عشر من عمرها .

لم تؤكد او تنفي حلا الخبر بعد،فلا نجزم بحقيقة الخطبة،لأنه اصبح من المعتاد ان يتم تداول مثل هذا الخبر سنويا في نفس التوقيت ،فسبق وأن انتشر خبر ارتباطها في الفترة ما بين يونيو وأغسطس من العام الماضي من الناشط علي مواقع التواصل الاجتماعي “ريان جيلر”

لتخرج وتنفيه فيما بعد قائلة:” أول شئ أنا أعز ريان جيلر، وأشكره على كل اللي يسويه وأشكره أنه من معجبيني.. لكن حكاية أنه في قصة حب بينا وارتباط وخطبة كده كتير”

اما عن تغريدات السعوديات والسعوديين المهتمين بأخبارها فتباينت تعليقاتهم كالتالي:

يقول أحد المغردين: “هذي أنخطبت وراح تتزوج وتجيب عيال وأنا للحين أسمع أغاني سبيستون جيل التسعينات موقف فيهم الزمن”

وأضافت مغردة أخري:” مواليد التسعينات : تعالوا نواسي بعض فينا شي اكيد يبي لنا شيخ يقرا علينا عشان نتزوج”

فيما قالت أخري:” ذي الي كنت اتابعها وهي تغني حبني او حب غيري انخطبت وانا لسى ماتخرجت”.

يشار أن حلا مولودة لأب بحريني وأم لبنانية، بدأت مشوارها من خلال برنامج “ستار صغار” في السابعة من عمرها عرض على قناة أبو ظبي بعام 2009، لكن عرفها الجمهور وبدايتها الحقيقة في عام 2011 من خلال برنامج المواهب عرب قوت تالنت واشتهرت وعرفها الجمهور كمطربة صغيرة، وبعد فترة قدمت أغنية بابا نزل معاشه ونامي، وبنتي الحبوبة التي وصلت متابعاتها الـ 265 مليون مشاهدة واستمرت بالعمل كممثلة أو حتى مغنية.

جدير بالذكر أن الفنانة المغربية دنيا بطمة متزوجة من والد الفنانة الشابة حلا الترك.