السديس يدشن عدداً من البرامج بوكالة شؤون المسجد النبوي

المدينة المنورة : واس

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم, عدة برامج منها تحقيق الوسطية والاعتدال من خلال مناسك الحج ومبادرة قيم من الحرمين وبرنامج إثراء تجربة الحجاج الدينية والثقافية, وذلك في قاعة معرض الحرمين الشريفين بجوار المسجد النبوي .

وتأتي هذه البرامج ضمن الخدمات التي تقدمها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لزوار ومرتادي المسجد النبوي.

وألقى معاليه كلمة بهذه المناسبة تحدث فيها عن أهمية هذه البرامج الثلاثة من حيث مكانتها في نصوص الكتاب والسنة وفي عناية هذه الشريعة بها وأيضاً عناية الدولة -رعاها الله- بهذا الأمر وما يحتاجه الحجاج من تفعيل لإبراز هذا المنهج الصحيح.

وأكد معاليه أن الحج فرصة لإبراز العقيدة والتوحيد والمنهج السليم وقيم الإسلام الرفيعة وتحقيق منهج الوسطية والاعتدال وإبرازها من خلال مناسك الحج, وأنه لا غلو في الحج ولا تقصير من حيث التعامل مع الآخرين يجب أن يكون باعتدال من خلال النصيحة الشرعية .

كما تحدث معاليه عن القيم وأن العقيدة الصحيحة ينبث منها قيم نبيلة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أقوى الناس إيماناً وأحسنهم أخلاقاً ولهذا لابد من إبراز القيم ولا سيما أمام الزائرين والاجتهاد والتضحية لخدمتهم على أكمل وجه , ثم تحدث عن إثراء تجربة الحجاج الدينية والثقافية , مبينا أنه يجب أن نشغل وقت الحاج بالمفيد وأهم ما يفيدهم حلقات العلم في الحرمين الشريفين .