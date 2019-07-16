إدارة السكن بجامعة الملك سعود تدعو الطلاب للتسجيل

الرياض ـ البلاد

أنهت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود الاستعداد والتجهيز لاستقبال الطلاب في السكن الجامعي وذلك بتهيئة الكوادر البشرية المؤهله لتقديم الخدمة المميزة لطلاب وكذلك تهيئة المباني والمرافق العامة والخدمات المساندة من حيث الصيانة والنظافة.

واوضح مدير ادارة إسكان الطلاب ناصر بن عايد المطيري أن البوابة الإكترونية للنظام الأكاديمي للطلاب ستفتح التسجيل في السكن الطلابي للفصل الاول اعتبارا من يوم ١٧ ذو الحجة القادم وحتى 13 محرم القادم ، لافتا إلى أنه بإمكان الطالب الطالب حجز غرفته عن طريق البوابة الالكترونية لنظام الأكاديمي ، وتسديد الرسوم عن طريق نظام سداد ، كل ذلك يتم إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة الادارة.

الجدير بالذكر أن سكن الطلاب بجامعة الملك سعود يضم بين جنباته العديد من المرافق الخدمية والترويحية والصالات والملاعب الرياضية ومركز صحي والتي تقدم الخدمة للطلاب الساكنين دون الحاجة للخروج خارج السكن.