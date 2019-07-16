أخضر الكاراتيه يصل طشقند للمشاركة في البطولة الآسيوية

طشقند – البلاد

وصلت بعثة منتخبنا السعودي للكاراتيه فجر اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، وذلك استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية السادسة عشرة للكبار، والتي تنطلق الجمعة المقبل .

وكان في استقبال البعثة بالمطار وفد من سفارة خادم الحرمين الشريفين في أوزباكستان، يتقدمهم نائب سعادة السفير الأستاذ نايف الشمري، ووفد من الاتحاد الأوزباكستاني للكاراتيه

ويترأس بعثة المنتخب نائب رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه، إبراهيم الدرع، وتضم الجهاز الفني بقيادة عبدالفتاح النجار ومدرب القتال على الزهراني، ومدرب الكاتا رضا يوسف، وتم اختيار 11 لاعبا لهذه المشاركة، هم ” فهد الخثعمي وعبدالله الحربي وعمر العازمي وطارق حامدي وسلطان الزهراني وعبدالعزيز الحكمي وصالح القويع ومشاري الزعبي ومسفر الأسمري ومحمد الغامدي ومنصور مبارك ” ويتواجد مع البعثة الإداري خالد المالكي وأخصائي العلاج وليد الشدوخي والمنسق الإعلامي سلطان الجلمود، والحكمان مشرف الشهري، وحسن دغريري .

من جانبه، أكد رئيس البعثة، إبراهيم الدرع جاهزية المنتخب لهذه المشاركة، حيث قال : ” تم التحضير لهذه البطولة من خلال إقامة العديد من المعسكرات الداخلية والخارجية، كان آخرها إقامة معسكر بالعاصمة الأذربيجانية باكو، وستشهد البطولة منافسة قوية بين المشاركين؛ كونها مؤهلة للأولمبياد القادم الذي سيقام في اليابان عام 2020 م “.