كيف تتخلص من وزنك الزائد واكتئابك بـ”تمرة” ؟

معالجة الاكتئاب من أهم ما يشغل قطاع عريض من الناس، ولكن التخلص منه بتناول التمر، هو ما سيجعل الأمر يسيرا على هؤلاء.

صحة الإنسان تتأثر إيجابا بالطبع بتناول التمر. “روسيا اليوم”، عرضت تقريرا شاملا ذكرت من خلاله تأثير التمر على جسم الإنسان عند تناوله:

تنظيف الأمعاء

التمر يحتوي على ألياف غذائية ضرورية لصحة الجهاز الهضمي، إذ أنه يعمل على تنظيف الأمعاء ويمنع الإمساك.

تقوية العظام

التمر يحتوي على الفوسفور والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهي العناصر الغذائية التي تؤثر على صحة العظام وتكافح هشاشة العظام، ولابد من الانتظام في تناول التمور يوميًا.

التخلص من الإجهاد والاكتئاب

التمر يحتوي على فيتامين В6 الذي يساعد الجسم على إنتاج هرموني سيروتينين ونورادرينالين، ما يحسن عمل وصحة الدماغ، لذلك تناول التمر يوميًا يعمل على التخلص من الإجهاد والاكتئاب ويخفض مستوى القلق.

استعادة النشاط بعد التمارين

التمر من المواد الغذائية الغنية بسكر الفركتوز والجلوكوز، وهي المواد التي تعطي طاقة إضافية كبيرة للإنسان، لذلك يفضل تناول التمر بين وجبات الطعام، فهو يسمح باستعادة النشاط المعتاد بعد التمارين البدنية الشاقة.

تقلص أمراض القلب

تناول التمور يوميًا يخفض احتمال تطور أمراض القلب والأوعية الدموية، لأنها تخفض مستوى الدهون الثلاثية وتبطئ عمليات الأكسدة في الجسم، وأيضًا يحتوي على البوتاسيوم الذي يعتبر عامل مهمًا للوقاية من الجلطة الدماغية وارتفاع ضغط الدم وغيرها من مشكلات القلب والأوعية الدموية.

التخلص من مشاكل الحساسية

تناول 3 حبات من التمر يوميًا يخلص من المشاكل المرتبطة بالحساسية.

التخلص من الوزن الزائد

التمر يعمل على التخلص من الوزن الزائد، فهو يحتوي على ألياف غذائية، تجعل الإنسان يشعر بالشبع لفترة طويلة، كما أن التمور تحتوي على مضادات الأكسدة مثل الفينولات والكاروتينات والأنثوسيانين، التي بفضلها يتمكن الجسم من التخلص من السموم وتسريع عملية التمثيل الغذائي.