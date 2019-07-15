فريق الدراجات النارية يتبرعون بدمائهم للمرضى في تخصصي جدة

جدة – خالد بن مرضاح

أوقف أحمد دراجته النارية بجوار مستشفى الملك فيصل التخصصي وسارع إلى المختبر للتبرع بدمه، ويعد أحمد واحدا من ضمن قائدي الدراجات النارية، والذين يعملون ضمن حراك القطاع الإنساني وإبراز الدور المشرق لهواة امتطاء الدراجات النارية في المنطقة الغربية، ويأتي هذا السيناريو الانساني تحت شعار (افديك بدمي إحمني بإنتباهك) و(دماؤنا جزء من عطائنا) ، لتكريس أهمية التبرع بالدم.

ونظم هذه الفعالية ” فريق المتحدون للدرادجات النارية” ــــ عضو الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ـــ ومستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وبمشاركة اغلب فرق المنطقة الغربية وقد تم خلال الحملة التبرع بالدم وزيارة أطفال مرضى السرطان وزيارة اطفال أمراض القلب بالمستشفى وتوزيع الهدايا لهم وإدخال البهجة على أنفسهم.



ويذكر أن الحملة تهدف إلى التوعية بأهمية وفوائد التبرع بالدم، ونشر ثقافة العمل الخيري والتبرع بالدم بين المواطنين والمقيمين على حد سواء، وكذلك تبيان آثارها الصحية لدى جميع فئات المجتمع وترسيخاً للهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء.

كما تسعى الحملة إلى تحقيق أكبر عدد ممكن من وحدات الدم من المتبرعين لتأمين الدم، وحققت الحملة نجاحا بامتياز بشهادة الكادر الطبي وقد شارك في هذه الحملة عشرة فرق من جدة جاءوا بدراجاتهم النارية ليشاركوا بالتبرع بالدم، وقال أحمد برنادي عضو فريق المتحدون للدراجات النارية: هذا اكبر تجمع للدراجات النارية، وهو هدف اجتماعي وإنساني زقد قمنا بزيارة الأطفال المصابين بالسرطان نسأل الله لهم الشفاء العاجل و”يرفع عنهم”،لافتا إلى أن الفرق المشاركة في الحملة (10) من جدة، والعدد المتوقع للحضور للتبرع بالدم في حدود 80 فرد .

وأضاف أن الفكرة كانت من عضو في فريق المتحدون وقدم الإقتراح إلى إدارة الفريق، وهي بدورها عن طريق كابتن الفريق مصطفى الشريف والكابتن فلمبان ” نسقت “مع إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي لإطلاق هذه الحملة.



من جانبه أوضح الكابتن طلال واكد من فريق “أير هوس بايكرس ” أن المشاركة في الحملة تبرز الدور الإنساني للشباب السعودي.

كما اوضح جعفر عبدالعزيز خياري مساعد مدير المختبر بإدارة المختبرات وبنوك الدم بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة، أن هذه الحملة جهد مشترك بين الجهة التي تقدم رغبتها في الحصول على الحملة ومابين إدارة المستشفى، بخصوص التبرع بالدم، موضحا أن نشر فكرة التبرع بالدم الغرض توعية المجتمع بهذا العمل الإنساني، كما إنه واجب وطني.



وأضاف أن فريق المتحدون قدم مبادرة إنسانية ولهم الشكر على هذا العمل والذي اتمنى ان يكون بمثابة خطوة تنتشر في جميع أرجاء المملكة.

من جانبة قدم الكابتن مصطفى الشريف قائد فريق المتحدون للدرجات النارية شكره وتقديره لكافة منسوبي مستشفى الملك فيصل التخصصي وخص منهم جعفر خياري مساعد مدير المختبر بإدارة المختبرات وبنوك الدم، وطارق الديك كبير التقنيين الطبيين بنقل الدم، والكادر الطبي والإدارة، على مشاركتهم ودعمهم حملة التبرع بالدم، التي تأتي ترسيخاً للأهداف الإنسانية والاجتماعية النبيلة، كما ثمّن الكابتن الشريف التعاون والدعم، الذي قدّمه مستشفى الملك فيصل التخصصي والمختبرات وبنوك الدم.