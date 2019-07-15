“سبايدرمان” يحتفظ بصدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

البلاد : وكالات

احتفظ فيلم الحركة والمغامرات “الرجل العنكبوت: بعيدا عن الوطن” (سبايدر مان : فار فروم هوم) بصدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع مسجلا 45.3 مليون دولار.

والفيلم بطولة توم هولاند وجيك جيلنهال وماريسا تومي وزيندايا ومن إخراج جون واتس.

كما احتفظ الجزء الرابع من فيلم الرسوم المتحركة “حكاية لعبة 4″(توي ستوري 4) بالمركز الثاني هذا الأسبوع محققا إيرادات بلغت 20.7 مليون دولار.

وجاء في المركز الثالث فيلم الرعب الجديد “زحف” (كرول) محققا إيرادات بلغت 12 مليون دولار.

والفيلم بطولة كايا سكوديلاريو وباري بيبر ومن إخراج الكسندر أجا.

واحتل فيلم المغامرة الكوميدي الجديد (ستيوبر) المركز الرابع بإيرادات بلغت ثمانية ملايين دولار.

والفيلم بطولة ديف باتيستا وكميل نانجياني وإيكو أويس وناتاليا موراليس وميرا سورفينو ومن إخراج مايكل داويس.

وتراجع الفيلم الكوميدي “أمس” (يسترداي) من المركز الثالث إلى المركز الخامس هذا الأسبوع مسجلا إيرادات بلغت 6.8 مليون دولار.

والفيلم بطولة هيميش باتل وليلي جيمس وكيت مكينون ومن إخراج داني بويل.