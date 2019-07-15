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بدءاً من اليوم.. الإمارات تعفي مرافقي السياح من التأشيرات

صحيفة البلادaccess_time12 / ذو القعدة / 1440 هـ      15 يوليو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

يدخل قرار مجلس الوزراء الإماراتي، القاضي بإعفاء مرافقي زوار الإمارات ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً من رسوم تأشيرة الدخول، اليوم الاثنين حيز التنفيذ .

ويشكل تطبيق القرار إضافة نوعية للقطاع السياحي ولحركة المسافرين عبر مطار دبي، ودعامة رئيسية للسياحة العائلية على وجه الخصوص.

وتستمر مدة الإعفاء، حسب القرار، خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 15 سبتمبر من كل عام.

وتعتبر السياحة العائلية من الركائز الأساسية للقطاع السياحي في الإمارات، بشكل عام

حيث تستحوذ العائلات على حصة كبيرة من نزلاء الفنادق ومن زوار المرافق السياحية والمدن الترفيهية.

صحيفة البلاد

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