بدءاً من اليوم.. الإمارات تعفي مرافقي السياح من التأشيرات

البلاد : متابعات

يدخل قرار مجلس الوزراء الإماراتي، القاضي بإعفاء مرافقي زوار الإمارات ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً من رسوم تأشيرة الدخول، اليوم الاثنين حيز التنفيذ .

ويشكل تطبيق القرار إضافة نوعية للقطاع السياحي ولحركة المسافرين عبر مطار دبي، ودعامة رئيسية للسياحة العائلية على وجه الخصوص.

وتستمر مدة الإعفاء، حسب القرار، خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 15 سبتمبر من كل عام.

وتعتبر السياحة العائلية من الركائز الأساسية للقطاع السياحي في الإمارات، بشكل عام

حيث تستحوذ العائلات على حصة كبيرة من نزلاء الفنادق ومن زوار المرافق السياحية والمدن الترفيهية.