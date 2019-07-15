انخفاض الصفقات العقارية 18.5% و السكنية 11.4%

جدة – البلاد

سجلت السوق العقارية المحلية انخفاضا أسبوعيا في إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة 18.5%، مقارنة بمؤشر الصفقات الأسبوع الأسبق الذي شهد ارتفاعا بنسبة 10.6%.

فقد استقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 3.5 مليار ريال، وشمل الانخفاض القطاعين السكني والتجاري

حيث انخفض إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 11.4% مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق الذي بلغ 6.4% حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات 2.6 مليار ريال.

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن التغير في مؤشر السوق العقارية يعكس مرونتها في الاستجابة للعوامل الموسمية المعتادة في كل عام، ومنها حركة الصيف التي تتسم عادة بالتراجع، وفي نفس الوقت الارتفاع القياسي في حجم التمويل العقاري للأفراد، وتأثيره إلى ارتفاع معدلات الأسعار السوقية للعقارات.

من جهة ثانية أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عن تقليص تكلفة التمويلات طويلة الأجل

كما مددت الشركة فترة استحقاقها حتى 25 عامًا؛ ما يتيح للمواطنين الحصول على قروض عقارية بكلفة منخفضة.