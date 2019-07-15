الشباب والاتحاد يشاركان في البطولة العربية

الرياض- البلاد

وقع ناديا الاتحاد، والشباب، أمس، اتفاقية مشاركة الثنائي في النسخة المقبلة من البطولة العربية للأندية الأبطال.

وقد ترأس الاجتماع الذي عقد في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم، طلال آل الشيخ مدير البطولة العربية، بحضور مبارك الضفيان الأمين المساعد للاتحاد العربي، وإبراهيم البخيت الرئيس التنفيذي للاتحاد، وخالد المعجل مدير فريق الشباب.

وتحمل النسخة المقبلة من البطولة العربية للأندية الأبطال، مسمى العاهل المغربي، الملك محمد السادس. وكان النجم الساحلي التونسي قد حقق لقب النسخة الماضية من البطولة (كأس زايد للأندية العربية الأبطال) على حساب نادي الهلال 1/2.