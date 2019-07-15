الجوازات تستقبل ضيوف الرحمن من خلال 16 منفذا دوليا

جدة ـ ياسر بن يوسف

أوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات النقيب ناصر بن مسلط العتيبي أن الجوازات بدأت في تنفيذ خطة استقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين من خارج المملكة اعتبارأ من غرة ذي القعدة الجاري وتستمر حتى الخامس من ذي الحجة من خلال تهيئة 16 منفذا دوليا مجهزا بقوات للدعم والمساندة لتسهيل إجراءات قدوم حجاج بيت الله الحرام بتوفير الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة للتعامل معهم بمختلف اللغات وتوجيههم وإرشادهم على منصات الجوازات لإنهاء إجراءات دخولهم بكل انسيابية.

وأكد النقيب العتيبي أن الجوازات تستخدم الأجهزة ذات التقنيات المتطورة المخصصة لكشف الوثائق المزورة كجهاز عين الصقر والذي يوجد في جميع كاونترات الجوازات بالمنافذ ويقوم بإعطاء نتيجة فورية عن سلامة وثيقة السفر.



وأضاف أن مشاركة العنصر النسائي أصبحت فعالة في استقبال الحجاج وإنهاء إجراءات وصولهم بكافة منافذ الجوازات، لافتا إلى أن جميع العاملين في كافة المواقع المخصصة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام ومواقع اللجان الإدارية بمراكز مداخل مكة المكرمة يقومون بمضاعفة الجهود لخدمة الحجاج القادمين والمتوقع وصولهم بكثافة خلال الأيام المقبلة وتسهيل إجراءات دخولهم.