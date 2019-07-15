أول ذي الحجة موعد إعلان حالة الطقس في المشاعر المقدسة

جدة ــ ياسر بن يوسف

من المنتظر أن يتم الإعلان عن حالة الطقس المتوقعة في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة اعتبارا من غرة ذي الحجة القادم، وأوضح الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني أن الهيئة حريصة علي نقل ودقة المعلومات التي تعلن عنها للجميع، لافتا إلى أن موسم الحج لهذا العام يتزامن مع شهر أغسطس ويمكن وصفه من خلال تحليل البيانات المناخية التاريخية بأنه طقس حار إلى شديد الحرارة خلال النهار يميل للاعتدال نسبياً ليلاً.

وتشير التوقعات بخصوص مكة المكرمة إلى احتمالية أن يكون الطقس أعلى من المعدل بمقدار ما بين 0.5 إلى 1.0 درجة مئوية علماً بأنه خلال هذه الفترة تاريخياً قد تحدث بعض الحالات المتطرفة والتي تنتج عنها أمطار غزيرة أحياناً، ونشاط في الرياح السطحية المصاحبة للأتربة المثارة أحياناً. وذكر تقرير الهيئة أن البيانات المناخية لمكة المكرمة توضح أن أعلى درجة حرارة سجلت 50 درجة مئوية وأقل درجة حرارة 23.4 درجة مئوية ويوضح معدل درجات الحرارة المئوية العظمى 42.9 درجة مئوية بينما الصغرى 29.8 درجة والمتوسطة 35.8 درجة مئوية.

وتشير التوقعات بخصوص المدينة المنورة إلى احتمالية أن يكون معدل درجات الحرارة السطحية أعلى من المعدل وتوقعات الأمطار حول المعدل، علمًا بأنه خلال هذه الفترة تاريخيًا قد تحدث بعض الحالات المتطرفة والتي تنتج عنها أمطار غزيرة أحيانًا ونشاط في الرياح السطحية المصاحبة للأتربة المثارة.