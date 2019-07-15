أمير الشرقية يستقبل رئيسة مجلس إدارة جمعية ” قرطبة “

الدمام : واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الإثنين ، رئيسة مجلس إدارة الجمعية الأهلية لتنمية الفتاة “قرطبة” هدى بنت محمد الملحم وأعضاء مجلس الإدارة.

واطلع سموه على أبرز أعمال الجمعية وأهدافها وخطتها التشغيلية لعام 2019 ، التي تعنى بالقراءة والاهتمام بها والتي تعد الأولى من نوعها، منوهاً بما تحظى به المرأة السعودية من دعم واهتمام من القيادة التي مكنت المرأة من تبوء مناصب قيادية والإسهام في التنمية

وذلك انطلاقاً من إيمان عميق بأنها شريك في التنمية والتطوير، وقادرة على تقديم الكثير لإيجاد المحفزات للقراءة وتثقيف المجتمع ودور الجمعيات في دعم هذه الثقافة.

وقال: “إن القطاع غير الربحي يشهد نمواً متسارعاً وله دور مهم ومحوري في تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال تقديم المبادرات التي ترتقي لمستوى طموح القيادة والمجتمع، وتفعيل دور المرأة في مجتمعها، وإيجاد قدوات نسائية لدى الفتيات وتوجيههن التوجيه السليم، عبر إيجاد برامج تتمسك بالأصالة ولا تغفل المعاصرة، لنوجد فتاة متزنة قادرة على أن تكون عنصراً فاعلاً في المجتمع، لاسيما وأن المرأة السعودية قادرة على إيجاد الفرق بتمكن” .

من جانبها أعربت رئيسة مجلس إدارة جمعية الأهلية لتنمية الفتاة ” قرطبة ” عن الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته، داعية الله أن يوفق الجميع في خدمة وتنمية البلاد وفق ما تطمح إليه القيادة .