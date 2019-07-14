وصول 36744 حاجاً ضمن مبادرة طريق مكة

الرياض ــ مهند قحطان

أعلنت المديرية العامة للجوازات أن إجمالي عدد الحجاج المستفيدين من مبادرة طريق مكة لحج عام 1440هـ من مطارات دول : باكستان، وبنجلاديش، وإندونيسيا، وماليزيا خلال الفترة من 1 – 8 ذي القعدة الجاري بلغ 36744 حاجًا وحاجة قدموا إلى المملكة على متن 90 رحلة جوية.

وأوضحت الجوازات في بيان صحفي أن القادمين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة بلغ عددهم (13317) حاجًا وحاجة عبر 33 رحلة، بينما بلغ عدد القادمين عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة ( 23427) حاجًا وحاجة عبر 57 رحلة.

ووجد جميع الحجاج استقبالاً حافلاً من الجهات المشاركة في تنفيذ مبادرة طريق مكة منذ لحظات مغادرتهم بلدانهم حتى وصولهم إلى المملكة وانتقالهم عبر الحافلات المخصصة لهم إلى مقر إسكانهم سواءً في مكة المكرمة أو المدينة المنورة.

من ناحية اخرى تشارك الهيئة العامة للطيران المدني في مبادرة طريق مكة لموسم حج هذا العام 1440هـ، وذلك من خلال تسهيل إجراءات ضيوف الرحمن وتقليص فترة إنهاء إجراءاتهم، ومن الدول المشمولة بالمبادرة ماليزيا، وباكستان، وبنجلاديش، وإندونيسيا، وتونس.

ويتضمن دور الهيئة العامة للطيران المدني في المبادرة: تخصيص صالة مخصصة لاستقبال الحجاج القادمين من الدول المستفيدة من المبادرة بمطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وجدولة الرحلات المخصصة للمبادرة والعمل على توزيع أوقات الرحلات على أيام عمل المبادرة.

وتعكس المبادرة، التي تهدف إلى تيسير رحلة السفر على الحجاج، ويستفيد منها في موسم حج 1440هـ أكثر من (225) ألف حاج وحاجة، اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بالخدمات التي يتم تقديمها لضيوف الرحمن، وحرصهما على الإرتقاء بجودتها من خلال برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي أطلقته القيادة كأحد برامج رؤية 2030.