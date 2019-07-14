“هواوي” تخطط لتسريح عدد كبير من موظفيها في أميركا

البلاد : وكالات

تخطط شركة “هواوي تكنولوجيز” الصينية لتسريح عدد من موظفيها في الولايات المتحدة. بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”

وذكرت الصحيفة أن الشركة تواصل التعامل مع القرار الأميركي المتعلق بإدراجها على قائمة سوداء.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن التسريح سيطال العمال في وحدة “فيوتشروي تكنولوجيز” للبحث والتطوير التابعة لهواوي في الولايات المتحدة.

وتوظف الوحدة نحو 850 شخصاً في مختبرات بحثية في أنحاء الولايات المتحدة بما في ذلك في تكساس وكاليفورنيا وواشنطن.

ووضعت الولايات المتحدة “هواوي”، أكبر شركة مُصنعة لمعدات الاتصالات في العالم وثاني أكبر منتج للهواتف الذكية، على قائمة سوداء للصادرات، متعللة بمبررات تتعلق بالأمن القومي.

ويمنع هذا الإدراج الموردين الأميركيين من البيع للشركة من دون الحصول على موافقات خاصة. وتنفي “هواوي” أن تشكل منتجاتها تهديداً أمنياً.