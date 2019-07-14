ممشى جديد في”الحديقة المركزية” بالمدينة المنورة

المدينة المنورة ـ خالد سعيد باحكم

بدأت أمانة المدينة المنوّرة ممثلة في وكالة المشاريع، في إزالة الجزأين الشمالي والغربي من سور حديقة الملك فهد المركزية؛ استعداداً للبدء بتنفيذ مشروع ممشى حديقة الملك فهد بطول 1500 متر في الجزء المحاذي للحديقة من الجهة الشمالية الغربية ويأتي ذلك انطلاقاً من إيمان “الأمانة” بضرورة “أنسنة” المكان، وإبراز الجمال بما يحقق أسباب الاهتمام بالصحة العامة لأهل المدينة المنوّرة وزوّارها الكرام؛

تحقيقاً لتوجيهات وتطلعات ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنوّرة الذي يتابع ويوجّه في كل ما من شأنه خدمة المدينة المنوّرة وأهلها الكرام وقال أمين منطقة المدينة المنوّرة المكلّف عبدالله بن عبدالعزيز التويجري؛ إن تصميم الممشى الجديد جاء تحقيقاً لتطلعات وتوجيهات أمير المنطقة، وحرصه على أن يكون وفق أحدث المواصفات، وجرى الاطلاع والتعديل لبعض الملاحظات من قِبله شخصياً، وإضافة مميزات وخدمات أخرى ستظهر عند التنفيذ، بإذن الله ويحتوي المشروع على مسار خاص للمشاة، وآخر للدرّاجات الهوائية، إضافة إلى وجود الألعاب الرياضية بمختلف أنواعها،

كما يحتوي على أماكن لدورات المياه للرجال والنساء، ومصلى للرجال والنساء ويتميّز موقع الممشى بقربه من وسط المدينة؛ حيث يقع بالقرب من طريق الملك عبدالله الدائري الثاني الذي يمثل شريان الحركة الرئيس بالمدينة المنوّرة، علاوة على وقوعه على أطراف حديقة الملك فهد المركزية، التي تعد من أكبر حدائق المدينة المنوّرة وأهمها على الإطلاق.. كما يخدم هذا الممشى عدداً كبيراً من أهل المدينة المنوّرة وزوّارها من محبي وممارسي رياضة المشي وركوب الدرّاجات الهوائية.