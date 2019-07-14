مليون ريال غرامات الصحة البيئية والبيطرية

جدة- ياسر بن يوسف

حل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة في المرتبة الاولى في مجال الصحة والرقابة البيطرية خلال شهرَي مايو ويونيو من العام الحالي، وذلك بحسب تقرير متابعة أداء الفروع في المملكة ، وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الأولى بـ٢٧ مخالفة من ٤٧ مخالفة لأنظمة الثروة الحيوانية والمهن الطبية البيطرية والرفق بالحيوان بالمملكة، فيما بلغت الغرامات المالية 1.511 مليون ريال.

وعبر مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية بالوزارة الدكتور علي الدويرج عن شكره لمدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي ، كما أشاد الدويرج بالمراقبين البيطريين في فروع الوزارة ومكاتبها في مناطق المملكة المختلفة، داعياً ملاك المنشآت والقائمين عليها إلى التعاون معهم والتقيد بالأنظمة والتعليمات التي تصدرها الوزارة.

وأكد أن الوزارة لن تتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة المشار إليها أعلاه على أي شخص تثبت مخالفته إياها، داعياً إلى الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الهاتف المجاني 8002470000، وأشاد بتعاون المجتمع في الإبلاغ عن بعض تلك المخالفات.