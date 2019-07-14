فنان العرب يطرز أماسي الجنوب بتقاسيم “أنورت سودة عسير”

أبها – خالد بن مرضاح

صدح محمد عبده أمس على مسرح “طلال مداح”، بحزمة من روائعه والتي تفاعل معها الجمهور في حفلته ضمن “موسم صيف ابها” فقد غنى فنان العرب برفقة الفنان فارس مهدي على مسرح “طلال مداح” في ليلة “السحاب”، حيث قدما فيها أروع الألحان والمقطوعات الغنائية التي لاقت استحسان الجمهور المتعطش للطرب الأصيل.



وصعد أولاً الفنان فارس مهدي فحيا الجمهور قائلاً: “مرحباً ألف بالجميع، أنا سعيد بأن أكون بينكم والغناء على مسرح الراحل طلال مداح”، ثم بدأ أولى أغانيه بـ”يا وطن ما يهزك ريح”، ثم “جامع الزين”، وسط تصفيق الجمهور الذي اكتظ بهم المسرح ، ثم غنى مرحبا بك يا هلا “اغنية طلال مداح”، واعظم خطاياي، ياشوق.. -اول مرة يغني بها-، اندماج الأرواح، انا حبيبي، الوداع -أيضا أول مرة يغنيها-، وعشق الكتابة، ليودع بعدها جمهوره وسط تحية كبيرة من الحضور.

ثم صعد فنان العرب على خشبة مسرح طلال مداح، الذي تجمعه بطلال مداح علاقة حميمية لسنوات، فقال: “شكراً إننا نعيش في مرحلة احترام الفن وتقييمه تقييما صحيحا في محله بتسمية هذا المسرح اللي ضحى بحياته عليه الفنان أستاذنا الكبير طلال مداح” وسط تحية من الحضور.

ثم غنى: ماهو عادي، ياغافية، ردي سلامي، أنورت سودة عسير، استطيع، أرفض المسافة، والأماكن، وكذلك محتاج لها، حجم المسافة، ومعك التحية، صوتك يناديني، وصبية، ويابو فهد، وكانت قائمة فنان العرب زاخرة بألوان من الموسيقى والأغنيات التي ترتبط بالوجدان والأمكنة، مثل “أنورت سودة عسير” و”صوتك يناديني”، كما قدم رائعة “المسافة” التي صفق لها جمهور أبها، وصدح بـ”الأماكن” وكعادته يتحف مسامع جمهور الجنوب دائماً بأغنية “مثل صبيا” التي انتزع معها الآهات.

واختتم فنان العرب ليلته بالأغنية الوطنية الخالدة “فوق هام السحب” التي وقف معها المسرح عن بكرة أبيه طرباً ورددوا معه “يستاهلك. .يستاهلك”.