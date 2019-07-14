فقدان الوزن الوهمي .. 4 أسباب ترهق جسدك دون فائدة

القاهرة ـ سهام أبوزينة

إذا كنت تريد فقدان الوزن بطريقة صحية عليك أن تتبع نظام غذائي سليم يقوم على ما يحتاجه جسمك ويقلل من نسبة الدهون، ولكن أحياناً يعتمد الكثيرون على الحميات القاسية لكنهم يجدون أن الكيلوجرامات المفقودة لم تغير في شكل الجسم، أو تم اكتساب أضعافها بعد التوقف عن الريجيم المتبع وهو ما يعرف بـ “فقدان الوزن الوهمي” .

نعرض لك من خلال التقرير التالي مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث فقدان الوزن الوهمي وهي:

1ـ الجفاف

يمكنك فقدان ما يقرب من 9 كيلوجرام خلال يوم واحد فقط، ولكن الخطير أن هذا الأمر قد يؤدي إلى توقف قلبك عن العمل، لأنه يتسبب في حدوث جفاف شديد بالجسم .

يجب أن تتناول كميات كبيرة من المياه خلال إتباع نظام غذائي فقدان الوزن حتى تعوض ما يفقده الجسم وكذلك تزيد من سرعة حرق الدهون، ولا مانع من تناول بعض مدرات البول أو ممارسة الرياضة لحرق أكبر قدر ممكن وتناول كميات كبيرة من المياه .

يخزن الجسم الطاقة بعدة طرق مختلفة منها ما يسمى بـ “الجليكوجين” الذي يعرف بأنه مخزن للطاقة، ويمكنك حرق ما تريد من سعرات حرارية بعيداً عن المساس بالجلوكوجين الخاص بك، لأنك إذا فقدت قدر من هذه الدهون الصحية سوف توهم عقلك بأنك تفقد الوزن ولكن في الواقع لا يحدث ذلك .

3ـ الملح

جزء كبير من نظامنا الغذائي يحتوي على كميات زائدة من الملح الذي يجب تناوله، وهذا الملح قد يجعلك تتناول المزيد من المياه، وستجد نفسك تعرق كثيرا خاصة خلال فصل الصيف أو ممارسة التمارين الرياضية، وقد تعتقد أن هذا العرق ناتج عن فقدان الدهون، ولكن في الواقع إنها مياه زائدة عن حاجة الجسم وليست دهون تم التخلص منها .

4ـ كتلة العضلات والأنسجة

فقدان الكتلة العضلية وكتلة الأنسجة من أخطر الأمور التي قد تقوم بها أثناء فقدان الوزن، فهي مشكلة خطيرة قد تؤدي إلى انهيار صحتك تماما، لأن الجسم لن يستطيع استخراج الطاقة التي يحتاجها من الدهون المختزنة بالعضلات، وسوف يبدأ جسمك في “أكل نفسه” لذلك احرص على التخلص من الدهون الزائدة دون المساس بالكتلة العضلية .