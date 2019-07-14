غموض حول السبب.. الطبيعة بريئة من زلزال القاهرة!

الهزات الأرضية التى ضربت عدة مواقع فى القاهرة، لم تكن تدعو للقلق بحسب ما يرى رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي المصري للبحوث الفلكية، أحمد بدوي، السبت.

بدوي أكد فى تصريحات تليفزيونية، أن طبيعة وسبب هزة أرضية شعر بها سكان مناطق في العاصمة القاهرة، منتصف ليل الجمعة- السبت، تشير إلى هزة أرضية ضعيفة بقوة 2.7 ريختر، وليست زلزالا

وكان المعهد قد أعلن أن هزة أرضية بقوة 2.7 ريختر سجلت في محافظة القاهرة، في تمام الساعة 11 و37 دقيقة مساءً.

ولفت المسؤول إلى أن موقع الهزة الأرضية على دائرة عرض 29.9 وخط طول 31.4 شرق (جبل) المقطم، وشعر بها سكان المقطم وزهراء المعادي والمعادي ومناطق شمال شرقي القاهرة، مثل التجمع ومدينة نصر.

وأشار إلى أن سبب الهزة الأرضية، ناتج عن “نشاط صناعي” في المنطقة.

وكشف بدوي أن السبت الماضي، شهد أيضا هزة أرضية خفيفة قوتها 1.7 ريختر، وكانت أيضا بسبب نشاط صناعي، مشيرا إلى أن هذه الهزات “لا ينتج عنها أي خطر”.

فيما لفت المعهد القومي إلى أن تلك الهزة لم تسفر عن أي خسائر، بيد أن رئيس قسم الزلازل لم يحدد طبيعة “النشاط البشري” المسبب للهزة.

يذكر أن سكان محافظة القاهرة والمحافظات المجاورة شعروا بهزة أرضية قوية في العام 2015، وقال الدكتور محمد الجابرى الأستاذ بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ان زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، ضرب القاهرة والمحافظات، فيما يعد الأقوى منذ زلزال 1992.