كيف تجذب قلب الأنثى، بل كيف تسرقه بسهولة، أنت لست بحاجة إلى المال والسيارة الفخمة والأناقة، التي عادة ما تجذب النساء للرجال، لكن هذه الأشياء وحدها لا تكفي، وفق دراسة أمريكية حديثة.

هناك مقومات أخرى لا بد أن يلجأ إليها الرجل لاستمالة قلب الأنثى، منها قدرة الرجال على الحكي والانصات، فهذا التصرف له أثر كبير فى استمالة قلوب حواء.

الدراسة الأمريكية التي أجراها علماء في جامعة نورث كارولاينا الأمريكية، حاولت قياس حالة إعجاب المرأة بالرجل وخرجت بنتائج مذهلة.

الدراسة أكدت أن قدرة الرجل على رواية أي قصة سبب لانجذاب النساء إليه، وهذا يعني أنه يجب على الرجال التفنن في صناعة الكلام حتى يضمنوا إعجاب السيدات، بحسب “دويتش فيله”.

بينما دأب خبراء علم النفس الذين شاركوا في إعداد هذه الدراسة، على تفسير الأمر بأن هذه الظاهرة تبرز حالة اجتماعية مرموقة، وتجعل من الرجل الحكاء شريكاً محتملا في حسابات النساء.

وأوضح الباحثون، أن السيدات لا يستطعن مجاراة الرجال في السرد ورواية الحكايات.

وأجرى الباحثون في علم النفس لقاءات مع طلاب عدة لتعزيز نتائج البحث، حيث قدموا للمشاركين نساء ورجال، نماذج لنصوص مكتوبة لهم ليقصوها على شريك محتمل.