الجبير يستقبل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة

البلاد : واس

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتوطيدها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، إضافة إلى بحث المستجدات الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وجهود البلدين الشقيقين في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.