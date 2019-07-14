أرامكو تعلن مراجعة أسعار البنزين.. تعرف على الأسعار

البلاد : واس

أعلنت شركة أرامكو عن تحديث أسعار البنزين اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 14 يوليو 2019.

وأوضحت الشركة، أن بنزين 91 سيكون بـ 1.53 ريال لكل لتر، و بنزين 95 سيكون بـ 2.18 ريال لكل لتر وذلك خلال الربع الثالث من العام الحالي (يوليو ـ سبتمبر) لعام 2019.

ولفتت إلى أن تلك الأسعار جاءت وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة، مشيرةً إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعاً وانخفاضاً تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وكانت أسعار الربع السابق (إبريل ـ يونيو)، بنزين 91 بـ 1.44 ريال لكل لتر، وبنزين 95 بـ 2.10 ريال لكل لتر.