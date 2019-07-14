أبلة فاهيتا ترسم البهجة في ساحة المسرح الروماني

جدة – خالد بن مرضاح

ضجت ساحة المسرح الروماني على الواجهة البحرية أمس الأول بالتصفيق والهتاف خلال استضافة سهرة كوميدية على مدى يومين مع أبلة فاهيتا، والفنانة شيماء سيف، ووسط تواجد عدد كبير من الجمهور الذين حضروا خصيصاً لمشاهدة العرض واستمتعوا بأسلوب أبلة فاهيتا الكوميدي المعروف والذي طالما رسم البهجة على كافة متابعيها على مستوى الوطن العربي من الأزرق إلى الأزرق كما شهد الحفل العديد من الفقرات التي نالت استحسان وتفاعل كافة الحضور من خلال مشاركة العديد من الفنانين المعروفين في مقدمتهم الفنان خالد سليم اضافة الكوميدي السعودي طارق الحربي وبحضور نجم السوشيال ميديا السعودي الدكتور حسن غنيم .



ومن جانبه اكد عبدالله أبو الجدايل رئيس مجلس الشركة المنظمة للحفل أن موسم جدة احد مواسم السعودية يهدف لابراز الفرص التنموية وتسليط الضوء على المملكة كإحدى الدول التي تمتلك عوامل جذب تجعلها في مقدمة الدول السياحية في المنطقة كما يسعى موسم جدة إلى دعم قطاع الفعاليات والمناسبات وتشغيلها وإدارتها كواحدة من اهم الصناعات الحيوية التي تثري الاقتصاد الوطني فضلاً عن تعزيز جهود الدولة الرامية إلى تمكين شباب الوطن وتوفير فرص عمل للشركات المحلية الناشئة والمتوسطة وجذب الشركات العالمية إلى السوق السعودي تماشيا مع رؤية ٢٠٣٠.