814 معلمًا و معلمة ينهون 528 ساعة في التدريب الصيفي بالقصيم

القصيم _ البلاد

أنهى 814 معلمًا ومعلمة 528 ساعة تدريبية، تمثل 41 برنامجًا تدريبيًا ضمن برامج التدريب الصيفي في الأسبوع الأول والمنفذة في الإدارة العامة للتعليم بالقصيم بمقر إدارتي التدريب التربوي (بنين – بنات) وعدد من مكاتب التعليم

وذلك ضمن برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والمقامة خلال الفترة 4-29 /11/1440هـ.

في حين يواصل 360 معلمًا ومعلمة برنامجهم التدريبي في مسار أساسيات اللغة الصينية، وبرنامج اللغة الانجليزية، بواقع 20 ساعة تدريبية في الأسبوع، والتي تمتد لمدة أربعة أسابيع.

وشملت البرامج التدريبية (بنين) : التدريس الفعال، وفن ومهارات القيادة، ومقدمة في الأمن السيبراني، والاستراتيجيات الحديثة في التدريس، وخصائص النمو وتطبيقاتها التربوية للمهارات المهنية الأساسية لتمكين المعلم، ومهارات الكشف والتدخل المبكر في حالات الأطفال المعرضين لإساءة المعاملة والإهمال، ومنهجية STIM للعلوم والرياضيات، والحد من التنمر بين الطلبة في المدارس، والتعليم والتعلم وفق منحى STEAM، وتحقيق الأهداف في تدريس اللغة الإنجليزية، والإرشاد الطلابي الفعال، وخرائط المفاهيم، والتخطيط الشخصي، وتطبيقات قوقل التعليمية، والاختبارات الدولية والوطنية – التطلعات وفرص النجاح، واستراتيجيات التعلم النشط، ومهارات القرن 21، وإدارة المخاطر والأزمات في بيئة العمل، وفنيات تعديل السلوك، والتعلم النشط في مناهج الرياضيات المطورة، وآلية بناء شراكة فاعلة مع المدرسة إرتقاء.

وتركزت البرامج التدريبية (بنات) على : بحث الدرس، والمهارات المهنية والشخصية لمعلم القرن 21، والتعليم بالاستقصاء، ومقدمة في الأمن السيبراني، والاستراتيجيات الحديثة في التدريس، والأدوات الرقمية التعليمية1، والتعلم التعاوني، التطوير المهني لمعلمات رياض الأطفا، وخصائص النمو وتطبيقاتها التربوي، والتدريس وفق أنماط التعل، والحد من التنمر بين الطلبة بالمدار، والجدارات الفاعلية الشخصية ، وحقيبة التعلم المعتمد على المشروعات ، ومهارات التعامل مع طلاب الصفوف الأولية، والتقويم من أجل التعلم، وجدارات التعليم والتعلم 1.