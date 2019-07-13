22 شركة سعودية في مؤتمر الطاقة العالمي بأبوظبي

أبوظبي – وكالات

تشارك المملكة بجناح يضم 22 شركة ومؤسسة تعمل بقطاع الطاقة في المعرض المصاحب لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين “أبوظبي 2019″، الذي يقام تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر القادم ، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

قام بتوقيع عقد المشاركة الدكتور ياسر التركي المستشار في وكالة الوزارة لشؤون الكهرباء بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة، والدكتور مطر النيادي، رئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة، بحضور عدد من المسؤولين الإماراتيين والسعوديين.

وقال الدكتور مطر النيادي: إن عقد المشاركة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، يمثل إضافة كبيرة لمؤتمر الطاقة العالمي والشركات المشاركة، مشيراً إلى أن قطاع الطاقة في المملكة من القطاعات المهمة على مستوى العالم، ومشاركته تحت جناح واحد، يضم 22 شركة ومؤسسة سعودية في المؤتمر والمعرض المصاحب، يعطي فرصة كبيرة للمشاركين للتعرف على المزيد من الخبرات السعودية في هذا القطاع الحيوي، مؤكدًا أن قطاع الطاقة في المملكة متطور في مختلف المجالات، سواء في النفط والغاز والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ، وستستعرض المشاركة السعودية هذه الخبرات الكبيرة والرائدة في هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى التقنيات والأبحاث المتطورة فيما يتعلق بالهيدروجين وحجز الكربون وإعادة استخدامه وتطوير بعض السيارات ذات الكفاءة العالية والاستهلاك الأقل من الجازولين والمدن الذكية والمستدامة.

وكشف عن مشاركة المملكة من خلال وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وقادة الطاقة في المملكة كمتحدثين، في مقدمتهم وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو وعدد من الكوادر السعودية ذات الخبرات الكبيرة في قطاع الطاقة ، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 50 وزيراً من مختلف دول العالم أكدوا مشاركتهم في المؤتمر حتى الآن ضمن الوفود الحكومية، بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين ورؤساء الشركات مثل هواوي وتوتال، في ظل تنامي عدد الدول المشاركة مثل الصين والهند والبحرين وغيرها من الدول المشاركة.

وأشار النيادي إلى أن مؤتمر الطاقة العالمي الرابع سيناقش جميع الجوانب والموضوعات الخاصة بقطاع الطاقة، منها الإنتاج والاستهلاك ورفع كفاءة الطاقة، وكذلك القطاعات الأخرى ذات الصلة بقطاع الطاقة مثل التأمين والاتصالات والمواصفات والتمويل والجامعات والشباب والابتكار.

بدوره قال الدكتور ياسر التركي: إن استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الطاقة العالمي من شأنه أن يجعل المشاركة السعودية متميزة، منوهاً بأهمية قطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية، كونه يعد من القطاعات التي تقود وتسهم بشكل كبير في تحقيق رؤية المملكة 2030.