واشنطن تحشد لتحالف دولي .. وطهران تواصل استفزاز العالم

لندن ــ وكالات

تسعى الولايات المتحدة الأميركية بدعم من بريطانيا إلى تشكيل تحالف عسكري دولي، يعمل على تأمين الحماية للسفن التجارية التي تمر عبر مضيق هرمز على خلفية تعرض ناقلة نفط بريطانية لتهديدات من قوارب إيرانية مسلحة.

هذا فيما قررت السلطات البريطانية إرسال سفينة عسكرية ثانية للخليج وسط توتر مع إيران، وأعلنت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أن المناقشات بين بريطانيا والولايات المتحدة مستمرة لتعزيز وجودهما العسكري في الخليج.

وقالت المتحدثة باسم ماي: “نجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن تعزيز وجودنا في وجه التهديدات الأخيرة التي تواجه الملاحة بالمنطقة.

وقال المرشح لتولي رئاسة هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميليك: إن للولايات المتحدة “دورا حاسما” في ضمان حرية الملاحة في الخليج، وإن واشنطن تسعى لتشكيل تحالف “بشأن تأمين مواكبة عسكرية وبحرية للشحن التجاري”.

وأضاف خلال جلسة للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ: “أعتقد أن ذلك سيتبلور في الأسبوعين المقبلين”، في إشارة إلى تشكيل تحالف دولي لتأمين أمن الملاحة البحرية بعد تصاعد التوتر مع طهران المتورطة في حادثتي تخريب ناقلات نفط قبالة السواحل الإماراتية وفي بحر عمّان.

في غضون ذلك، أعادت إيران تحذير بريطانيا من “إجراءات متبادلة” إذا لم تفرج عن ناقلتها النفطية العملاقة التي احتجزها مشاة البحرية الملكية البريطانية في جبل طارق، الأسبوع الماضي، للاشتباه بخرقها عقوبات أوروبية بنقل النفط إلى سوريا.

ويأتي هذا التحذير بعد يوم من مواجهة إيرانية بريطانية في مضيق هرمز، حيث قالت لندن: إن ثلاث سفن إيرانية حاولت اعتراض سبيل ناقلة مملوكة لها لدى مرورها عبر مضيق هرمز، الذي يتحكم في تدفق النفط من الشرق الأوسط للعالم، لكنها انسحبت بعد تحذيرات من الفرقاطة مونتروز (سفينة تابعة للبحرية الملكية البريطانية).

وأدانت الولايات المتحدة محاولة إيران مضايقة سفينة بريطانية، حيث قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تغريدة له عبر موقع تويتر: “تدين الولايات المتحدة محاولة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني مضايقة السفينة البريطانية بالقرب من مضيق هرمز”.

وفي السياق ذاته، قال الأسطول الخامس الأميركي في بيان: إنه على علم بأعمال التحرش غير القانونية من جانب القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني ومحاولات اعتراض سبيل السفينة التجارية البريطانية “بريتش هيريتيدج” التي ترفع علم المملكة المتحدة يوم 10 يوليو الجاري، بالقرب من مضيق هرمز.

وقال نائب الأميرال جيم مالوي “نواصل العمل عن كثب مع البحرية الملكية البريطانية، وجميع شركائنا الإقليميين والعالميين الذين يشاركوننا التزامنا بالحفاظ على التدفق الحر للتجارة وحرية الملاحة والدفاع عنها”.

وكان المتحدث باسم الحكومة البريطانية قد أفاد بأن زوارق إيرانية حاولت “إعاقة مرور” ناقلة نفط بريطانية.

وذكرت شبكة “سي إن إن” الأميركية، أن طائرة أميركية كانت تحلق في المنطقة وسجلت مقطع فيديو للواقعة.

وتأتي الحادثة التي من شانها أن ترفع منسوب التوتر في المنطقة، بعد أسبوع من احتجاز بريطانيا في جبل طارق ناقلة إيرانية بتهمة انتهاك عقوبات مفروضة على سوريا.



وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان “السفينة الحربية مونتروز اضطرت للتمركز بين السفن الإيرانية وبريتيش هيريتدج ووجهت تحذيرات شفهية للسفن الإيرانية التي ابتعدت حينها”. وحثت بريطانيا السلطات الإيرانية على “تهدئة الوضع في المنطقة”.

وعلى صعيد ناقلة النفط المحتجزة في جيب طارق، قالت الشرطة: إنها ألقت القبض على قبطان ومسؤول ناقلة النفط غريس 1 بتهمة خرق العقوبات الأوروبية على سوريا مضيفة أنها صادرت منها وثائق وأجهزة الكترونية.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني العام الماضي وأعادت فرض عقوبات على إيران وشددتها منذ مايو بهدف وقف صادرات النفط الإيراني بالكامل. وردت إيران بتكثيف عمليات إنتاج وتخصيب اليورانيوم بما يتخطى الحدود المسموح لها بها بموجب الاتفاق.

وغير احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية الأسبوع الماضي من الحسابات الدبلوماسية بعد أسابيع حاولت فيها الدول الأوروبية الحليفة لواشنطن أن تبدو محايدة بعد رفضها لقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي.

وقال مراقبون: إن تهديد إيران لناقلة النفط البريطانية سيكون نقطة تحول كبيرة للموقف الأوروبي حيال طهران، ويخدم المساعي الأميركية في محاولة توسيع التحالف ضد إيران لإجباره على التخلي عن سياساتها الإرهابية في المنطقة.