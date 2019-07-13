متحدث التعليم يوضح الجهة المختصة بإصدار «الرخص المهنية»

جدة : البلاد

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم ، مبارك العصيمي ، اليوم السبت، أن الرخص المهنية التعليمية من اختصاص هيئة تقويم التعليم.

وأضاف العصيمي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن التعليم ومع الجهات ذات الصلة تعطي الأولوية لما فيه مصلحة مهنة المعلم ودعمه.

وأشار المتحدث الرسمي للتعليم إلى أن ذلك جاء في لائحة الوظائف التعليمية

وأوضح أن للمعلم 4 فرص خلال 4 سنوات للحصول على الرخصة.

وتابع متحدث التعليم، “يحافظ المعلمون والمعلمات على ميزاتهم المالية بعد التسكين وتصرف العلاوة لمدة أربع سنوات

وفق المنصوص عليه في لائحة الوظائف التعليمية، ويتاح للمعلم الحصول على الرخصة من السنة الأولى وحتى الرابعة.

وأشار إلى أن الوزارة تعكف الآن على وضع آليات تساند المعلم لدعم استعداده للحصول على الرخصة.