عيسى الدوسري يبدأ استعداداته لرالي داكار

الرياض- البلاد

أعلن سائق الراليات وقائد فريق ـ إي دي ـ للسباقات عيسى الدوسري عدم مشاركته في باها عسير الذي سيقام خلال الفترة من 1ـ3 أغسطس المقبل، ويشكّل الجولة الأولى من بطولة المملكة للراليات.

وأكد الدوسري أن إعلانه عدم المشاركة جاء بسبب رغبته في إعادة ترتيب الفريق والاستعداد الأمثل للاستحقاقات المقبلة ومنها رالي داكار الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية يناير المقبل.

وقال: “سنعود أقوى في الجولات المقبلة من البطولة، ونتطلع للمشاركة في باها القصيم في حال أنهينا استعداداتنا لتكون بداية الاستعداد لرالي داكار”.

وأعرب الدوسري الحاصل على المركز الأول خليجيًا في رالي أبوظبي الجولة الثانية من بطولة العالم للراليات “كروس كانتري” عن سعادته بالنقلة النوعية التي تشهدها رياضة السيارات في المملكة، مثمنًا جهود رئيس الهيئة العامة للرياضة في تجسيد دعم القيادة الرشيدة للرياضة بشكلٍ عام، ومتابعة رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، متمنيًا أن تنعكس تلك الجهود على تطوير رياضة السيارات والدراجات النارية.

وأثنى عيسى الدوسري على الحراك الاقتصادي والاستثماري الذي أحدثه باها عسير العام الماضي على المنطقة، مؤكدًا أن الباها سيوفر العديد من الفرص الوظيفية وسيساهم في زيادة عدد السياح، معتبرًا أن هذا الحدث لا يمكن وصفه بالرياضي فحسب، بل هو ظاهرة رياضية فريدة من نوعها في المنطقة.