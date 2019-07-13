ضبط أسلحة وذخائر بختم الجيش القطري في عدن

عدن ــ وكالات

ضبطت الأجهزة الأمنية بالعاصمة اليمينة الموقت عدن كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر تحمل شعارات دولة قطر في أحد أوكار تنظيم الإخوان في مديرية المعلا.

ونقل موقع “اسكاي نيوز” عن مصدر أمني أن فريق المكافحة داهم منزل عضو الإخوان رامز الكمراني وعثرت داخله على بندقية قنص وكمية من سلاح الكلاشنكوف وذخائر وصواعق متفجرة وعبوات وأحزمة ناسفة، تستخدم في عمليات الاغتيالات الإرهابية.

‏‫وكانت الأجهزة الأمنية في عدن قد ضبطت شحنة أسلحة قادمة من محافظة أخرى عند المدخل الشرقي.



وكانت مصادر قد تحدثت في وقت سابق عن دعم وتمويل قطري لخلايا في المناطق المحررة تعمل على التخريب والعمل استخباراتيا لصالح ميليشيات الحوثي وتنظيم الإخوان.