الدولية

ضبط أسلحة وذخائر بختم الجيش القطري في عدن

صحيفة البلادaccess_time10 / ذو القعدة / 1440 هـ      13 يوليو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

عدن ــ وكالات

ضبطت الأجهزة الأمنية بالعاصمة اليمينة الموقت عدن كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر تحمل شعارات دولة قطر في أحد أوكار تنظيم الإخوان في مديرية المعلا.

ونقل موقع “اسكاي نيوز” عن مصدر أمني أن فريق المكافحة داهم منزل عضو الإخوان رامز الكمراني وعثرت داخله على بندقية قنص وكمية من سلاح الكلاشنكوف وذخائر وصواعق متفجرة وعبوات وأحزمة ناسفة، تستخدم في عمليات الاغتيالات الإرهابية.
‏‫وكانت الأجهزة الأمنية في عدن قد ضبطت شحنة أسلحة قادمة من محافظة أخرى عند المدخل الشرقي.


وكانت مصادر قد تحدثت في وقت سابق عن دعم وتمويل قطري لخلايا في المناطق المحررة تعمل على التخريب والعمل استخباراتيا لصالح ميليشيات الحوثي وتنظيم الإخوان.

صحيفة البلاد

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