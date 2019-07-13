شرطة مكة توضح ملابسات المقطع المتداول لتعامل رجل أمن مع مركبة في وضع التشغيل

جدة : البلاد

أوضحت شرطة مكة المكرمة ملابسات مقطع الفيديو الذي جرى تداوله لرجال الأمن وهم يفتشون إحدى المركبات في محافظة جدة بعد هروب أشخاص كانوا يقفون بجوارها.

وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب، إنه أثناء قيام الدوريات الأمنية بمحافظة جدة بمهامها الميدانية داخل أحد الأحياء، شوهد مجموعة من الأشخاص بجوار إحدى المركبات المتوقفة في وضع التشغيل.

وأضاف: “وفور مشاهدتهم للدورية لاذوا بالفرار، وعند معاينة المركبة اتضح أنها في وضع التشغيل، مما استدعى التعامل معها من قبل رجال الأمن بفتحها واستدعاء الجهات المختصة ورفع الآثار والأدلة، والبحث جارٍ للتواصل مع صاحب المركبة للتأكد من وضعه”.