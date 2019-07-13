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جامعة نجران: بدء التسجيل في عدد من الدبلومات غدًا

صحيفة البلادaccess_time10 / ذو القعدة / 1440 هـ      13 يوليو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

نجران : البلاد

أعلنت جامعة نجران بدء التسجيل في عدد من الدبلومات العالية والمتوسطة، اعتبارًا من الغد وحتى 21 من شهر ذو الحجة المقبل.

وأوضحت الجامعة أن الدبلومات العالية تتمثل في دبلوم الأمن الفكري، والمحاماة، والأمن السيبراني، وكذلك الإرشاد الأسري، ويُشترط على الراغبين في الالتحاق بتلك التخصصات الشهادة الجامعية.

وتتمثل الدبلومات المتوسطة في المحاسبة، والفندقة والسياحة، وكذلك علوم الحاسب التطبيقي، التي يُشترط في التقديم عليها الشهادة الثانوية فقط ، فيما ستكون مدة الدراسة سنتين دراسيتين لتخصصي المحاسبة، والفندقة والسياحة، وسنة واحدة لبقية التخصصات للرجال والنساء برسوم مختلفة في كل تخصص.

وأشارت الجامعة إلى أن التسجيل سيكون متاح عبر الرابط الإلكتروني https://edugate.nu.edu.sa.

صحيفة البلاد

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