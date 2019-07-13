تسليم الفلل الجاهزة في 10 مناطق

الرياض – البلاد

سلمت وزارة الإسكان الفلل الجاهزة في 20 مشروعاً سكنياً، تم إنجازها في 10 مناطق، واستكمال المستفيدين لعمليات الحجز، وتوقيع العقد النهائي.

وأوضح برنامج “سكني” في بيان أمس، أنه تم تسليم فلل سكنية في 3 مشاريع بمنطقة الرياض، شملت مشروع إسكان رماح، ومشروع الإسكان في ثادق، ومشروع إسكان العيينة، إضافة إلى مواصلته للتسليم في مشروع الإسكان في الخرمة بمنطقة مكة المكرمة، وعددا من مشاريع الوزارة في المنطقة الشرقية بمحافظة الخبر، وكذلك (إسكان الأحساء 1 والأحساء 2) وإسكان حفر الباطن، كما شمل التسليم 4 مشاريع في منطقة جازان منها فلل سكنية في إسكان بيش، وإسكان صامطة القفل، مشروع الإسكان في أحد المسارحة، وإسكان صبيا، بالإضافة إلى ثلاثة مشاريع في منطقة الحدود الشمالية تضمنت إسكان رفحاء وإسكان عرعر وإسكان طريف، بالإضافة إلى مشروعين، هما: إسكان حائل ومشروع إسكان الشنان في منطقة حائل، ومشروع إسكان خيبر في المدينة المنورة، ومشروع إسكان المخواة في منطقة الباحة، ومشروع إسكان تبوك في منطقة تبوك، ومشروع إسكان سكاكا في منطقة الجوف.

وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة؛ إذ سبق وأعلنت الوزارة عن 40 مشروعاً، تضم فللاً بمساحة 500 متر مربع للفيلا الواحدة، وذلك بعد أن كشفت عن إضافة مشروعي إسكان الضاحية في منطقة جازان، وإسكان أملج في منطقة تبوك، وتتميز تلك المشاريع بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، إضافة إلى تخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها، كما توفر هذه المشاريع نحو 14 ألف وحدة سكنية.

وأكّد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم حرص الوزارة ومتابعتها الدورية والدقيقة لتسليم الوحدات للمواطنين فور الانتهاء منها، كما تتابع الوزارة مستوى الإنجاز في المشاريع وفق الجداول الزمنية المتفق عليها؛ للتأكد من جودة التنفيذ وفق المعايير المحلية والمواصفات الدولية المعتمدة، وذلك لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – برفع نسبة التملك إلى 70 % بحلول 2030.

وتستهدف الوزارة هذا العام تسليم منتجاتها لنحو 200 ألف أسرة من المسجلين لديها.