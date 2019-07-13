تسع روايات وتسعة نقاد في ملتقى بيت السرد النقدي بثقافة الدمام

الدمام – حمود الزهراني

ينظم فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالدمام يومي 29 و30 يوليو الجاري، الدورة الأولى لملتقى بيت السرد النقدي، التي اختير محوراً لها تسع روايات سعودية فائزة بجوائز، صرح بذلك مدير فرع الجمعية بالدمام الكاتب يوسف الحربي، وأكد أن أن تسعة نقاد وأكاديميين سعوديين سيشاركون في الملتقى؛ إذ سيقدم كل ناقد قراءة نقدية لواحدة من الروايات التسع؛ وأن الملتقى سينعقد سنوياً، بمشيئة الله.

وأضاف الحربي موضحاً أن قائمة الروايات والمشاركين في الملتقى تتضمن: رواية عبده خال (ترمي بشرر) الفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2010- الناقد الدكتور عبدالعزيز الطلحي؛ رواية محمد الرطيان (ماتبقى من أوراق محمد الوطبان) الفائزة بجائزة سمو الأمير سعود بن عبدالمحسن للرواية السعودية لعام 2010- الناقد الدكتور حسن بن حجاب الحازمي؛ رواية رجاء عالم (طوق الحمام) الفائزة مناصفةً بالجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2011- الناقدة أ.د. لمياء باعشن؛ رواية يوسف المحيميد (الحمام لايطير في بريدة) الفائزة بجائزة أبو القاسم الشابي لعام 2011-الناقد الدكتور مبارك الخالدي؛ رواية ماجد الجارد (نُزُل الظلام) الفائزة بجائزة سمو الأمير سعود بن عبدالمحسن للرواية السعودية لعام 2012-الناقد الأستاذ حمد الرشيدي؛ رواية مقبول العلوي (خرائط المدن الغاوية) الفائزة بجائزة سمو الأمير سعود بن عبدالمحسن للرواية السعودية لعام 2016- الناقد الأستاذ عيد الناصر؛ رواية جبير المليحان (أبناء الأدهم) الفائزة بجائزة وزارة الثقافة والإعلام للرواية لعام 2017-الناقد الدكتور جمال الدين علي؛ رواية محمد حسن علوان (موت صغير) الفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2017-الناقدة الدكتورة عائشة الحكمي؛ رواية أميمة الخميس (مسرى الغرانيق في مدن العقيق) الفائزة بجائزة نجيب محفوظ في الأدب لعام 2018- الناقد الدكتور عادل الغامدي.

الجدير بالذكر أن لجنة بيت السرد، سوف تعلن محور الدورة الثانية في نهاية الدورة الأولى.