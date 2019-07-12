محاولة انقلاب فاشلة في السودان

الخرطوم : متابعات

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان مساء (الخميس)، عن إحباط الأجهزة الامنية لمحاولة انقلابية بواسطة مجموعة من الضباط وضباط صف بالخدمة والمعاش بالقوات المسلحة وجهاز الأمن بهدف تنفيذ ‏انقلاب عسكري لعرقلة الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير الذي بات وشيكا.

وقال في بيان المجلس له مساء اليوم أنه تم القبض علي 12 من الضباط منهم 7 في الخدمة و5 بالمعاش وتم التحفظ علي 4 من ضباط الصف وقال إنه يجري القبض على ‏الآخرين بما فيهم قائد المحاولة الانقلابية الفاشلة، وأكد ان الاجهزة باشرت التحقيق معهم وتقديمهم لمحاكمة عادلة. وقال إن المحاولة خطط لها في توقيت دقيق لاستباق الاتفاق بين المجلس العسكري والحرية والتغيير.