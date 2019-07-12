فوساري.. “ماكينة التهديف” الذي تسبب بأزمة بين الاتحاد والنصر

الاتحاد يلجأ إلى الفيفا من أجل استعادة فوساري..

أعلن النصر الإماراتي بشكل رسمي عن التعاقد مع لاعب الاتحاد السابق، محمد فوساري، ليكون أحد التدعيمات الهجومية للفريق في الميركاتو الصيفي.

فوساري (19 عامًا) ، بدأ مسيرته مع الأهلي عام 2015 قبل الانتقال إلى الاتحاد صيف 2016 حيث بزغ بأكاديميات الفريق.

اللاعب التشادي والمولود بالمملكة، نال إعجاب الجميع في الاتحاد وتوقع الجميع أنه سيكون المهاجم الأساسي للفريق في الوقت القريب.

إذ سجل 63 هدفًا خلال 71 مباراة خاضها في المواسم الثلاثة الأخيرة، ويتميز بقدرات تهديفية جعلته نجمًا منتظرًا للمنتخب السعودي أيضًا وليس الاتحاد فحسب.

من جهته أعلن مجلس إدارة الاتحاد بقيادة أنمار الحائلي، تصعيد أزمة فوساري إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وقالت الصحف السعودية الصادرة صباح الجمعة، إن فوساري رفض عرضًا احترافيًا من الاتحاد وتفاوض مع النصر من دون علم ناديه.

وهو ما يضعه في المسائلة القانونية، والتي قد تجلعه لاعبًا هاويًا لمدة 3 سنوات بحسب ما أوردته صحيفة “الرياضية”.